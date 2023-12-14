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Черные сапоги: 7 стилей, с которыми можно носить главного героя зимы 2023-2024

Черные сапоги: 7 стилей, с которыми можно носить главного героя зимы 2023-2024

В каждом уважающем себя гардеробе черные сапоги — это главный герой обувного шкафа, верный союзник повседневной жизни, вещь, которая не даст нам опустить руки в любой ситуации, превращая нас в бесстрашных и уверенных в себе леди-босс.

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