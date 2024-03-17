Пять новых автомобилей передали в автопарк УФСИН России в Пензенской области

Первый зампредседателя правительства Пензенской области Владимир Щекин передал пять отечественных легковых автомобилей в безвозмездное пользование подразделениям регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии