В России растет заболеваемость ОРВИ — Роспотребнадзор

Заболеваемость ОРВИ выросла в России на 12,9% за неделю, 27 января заявили в Роспотребнадзоре. «По итогам 4 недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей — зарегистрировано 647 тысяч случаев», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.