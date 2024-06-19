Партия пешеходов начинает и выигрывает

Воистину на Петербургском экономическом форуме звучат судьбоносные заявления. Мэр Москвы Сергей Собянин тоже внес свою лепту в информирование гостей и жителей столицы об одной из самых важных столичных проблем.
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