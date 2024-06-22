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Европейский союз готов профинансировать 60% кредита Украине за счет средств от российских активов

Европейский союз готов профинансировать 60% кредита Украине за счет средств от российских активов

Европейский союз планирует профинансировать около 50-60% из 50-миллиардного кредита киевскому режиму за счет средств, полученных от использования замороженных активов России.

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Комментарии
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Eduard
С чего-то Еврейский Союз придумал,что они &quot;Суд&quot; и &quot;Робин Гуды&quot;,на деле они самозвпнцы изанимаются самоуправством!
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13 час.
Eduard
Видали:&quot;Кредиты за чужой счет&quot;! Охренеть в каком мире мы живем!
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13 час.
Eduard
Воровство в государственном масштабе!
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13 час.

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