С 1 апреля в России ужесточаются правила перепланировки квартир

Если коротко, то согласовывать с властями нужно будет почти все. Это хорошая новость для тех, кто будет покупать квартиры и, возможно, не очень хорошая для тех, кто будет продавать жилье, в котором хоть что-то переделывалосьВ России с понедельника, 1 апреля, вступает в силу новый порядок оформления перепланировки квартир.
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