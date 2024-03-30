С 1 апреля в России ужесточаются правила перепланировки квартир

Если коротко, то согласовывать с властями нужно будет почти все. Это хорошая новость для тех, кто будет покупать квартиры и, возможно, не очень хорошая для тех, кто будет продавать жилье, в котором хоть что-то переделывалосьВ России с понедельника, 1 апреля, вступает в силу новый порядок оформления перепланировки квартир.