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Bloomberg: Зеленский обещал Западу бить вглубь РФ только по военным целям

Bloomberg: Зеленский обещал Западу бить вглубь РФ только по военным целям

Украинский лидер в рамках прошедшей встречи в Киеве с главой госдепа США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми заявлял, что Украину при ударах западным оружием вглубь РФ будут интересовать только военные цели.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Неужели трудно уничтожить руководство украиной,обезглавленное войско будет недолго воевать.Почему не бьём по Банковской,по тем щелям ,где прячется их руководство!?
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15 час.

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