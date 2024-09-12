Bloomberg: Зеленский обещал Западу бить вглубь РФ только по военным целям

Украинский лидер в рамках прошедшей встречи в Киеве с главой госдепа США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми заявлял, что Украину при ударах западным оружием вглубь РФ будут интересовать только военные цели.
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