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«Умереть — этого мало»: Экс-главком ВСУ Залужный призвал украинцев быть готовыми «умереть и убивать» ради Украины

«Умереть — этого мало»: Экс-главком ВСУ Залужный призвал украинцев быть готовыми «умереть и убивать» ради Украины

Умереть за Украину — этого мало, нужно еще быть готовым убивать. С таким призывом к студентам обратился экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

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