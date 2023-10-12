США хотят переключить внимание с ЧП на «Севпотоков» на Balticconnector

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач не исключает версию того, что США могут отвлекать внимание от взрывов на «Северных потоках» посредством происшествия на газопроводе Balticconnector.
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