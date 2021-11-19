"В ужасе разбегаются": мощный пожар сейчас вспыхнул на оживленной улице города

Жители Уссурийска рассказали о мощном пожаре, который сейчас вспыхнул на улице Жуковского. Как уточняют очевидцы горит сарай, а черный дым уже буквально накрыл все вокруг, причины возгорания пока выясняются.
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