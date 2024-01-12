Конгрессвумен Джаяпал: удары по хуситам нарушают конституцию США

Член нижней палаты конгресса США, демократ от штата Вашингтон Прамила Джаяпал заявила, что удары США и союзников по Йемену являются нарушением американской конституции, в которой говорится о необходимости согласовывать подобные действия с Конгрессом США.
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