Коня на материнский капитал — покупаем?

"А вот если на маткапитал коня купить — это же какой профит будет!" — подумал депутат Виталий Милонов, и выдвинул соответствующее предложение во время рассмотрения инициативы фракции ЛДПР о предоставлении возможности использовать деньги маткапитала для покупки семейного автомобиля: «Вы сегодня машину купили, а завтра поехал, гололед – разбился.