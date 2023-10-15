Лайнер авиакомпании из Ростова приземлился в аэропорту Израиля под звуки разрывов ракет

Пассажирский самолёт прибыл из Сочи и садился во время обстрела и ответного огня систем ПВО.Самолёт ростовской авиакомпании "Азимут" с пассажирами на борту выполнял обычный рейс по маршруту между Сочи и Тель-Авивом.
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