«Русичи» против «Совездия 2006»: во Владимире состоится битва лидеров чемпионата ЮХЛ

Когда состоится матч, что известно об участниках и будет ли видеотрансляция – расскажет «Царьград».В среду 2 ноября во владимирской ледовом комплексе «Владимир» пройдет знаковая встреча чемпионата Юношеской хоккейной лиги (регион Центр, группа Б).