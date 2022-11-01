Царьград

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«Русичи» против «Совездия 2006»: во Владимире состоится битва лидеров чемпионата ЮХЛ

«Русичи» против «Совездия 2006»: во Владимире состоится битва лидеров чемпионата ЮХЛ

Когда состоится матч, что известно об участниках и будет ли видеотрансляция – расскажет «Царьград».В среду 2 ноября во владимирской ледовом комплексе «Владимир» пройдет знаковая встреча чемпионата Юношеской хоккейной лиги (регион Центр, группа Б).

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