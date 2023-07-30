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Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов выиграл масс-старт на 30 км свободным стилем, Устюгов – 16-й

Лыжероллеры  Чемпионат России Ханты-Мансийск 30 км, масс-старт, свободный стиль Мужчины 1. Андрей Краснов – 54.

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