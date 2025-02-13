Новый шеф Пентагона обрисовал отношения с НАТО и реформу ВПК США

США не позволят Европе "сделать из дяди Сэма простофилю", заявил глава Министерства обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного совещания министров обороны стран – членов НАТО.
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