Совфед посоветовал Молдавии греться “молекулами свободы” вместо газа из РФ AlexCoderСовфед посоветовал Молдавии греться “молекулами свободы” вместо газа из РФ AlexCoder Кишиневу помогут добрые американские друзья, считает сенатор Член Совета Федерации, сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления официального Кишинева по поводу энергокризиса в Молдавии и стоимости российских энергоносителей, порекомендовав президенту республики Майе Санду закупаться “сжиженными молекулами свободы” – у Соединенных Штатов.