С 1 сентября школьникам запретят использовать телефоны на уроках Об этом сообщил Министр просвещения РФ Кравцов.
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С 1 сентября школьникам запретят использовать телефоны на уроках Об этом сообщил Министр просвещения РФ Кравцов.
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