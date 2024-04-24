Женские страсти
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Женские страсти

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Почему женщинам после 40 крайне важно заниматься сексом

Почему женщинам после 40 крайне важно заниматься сексом

Секс — это не только удовольствие, но и мощная психотерапевтическая практика, в ходе которой стираются «свежие» эмоциональные блоки.

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Комментарии
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Dmitry Shatalov
Оккультная бредятина.
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17 час.
Виктор Белогорцев
ну и где ответ  Почему ???? женщинам после 40 крайне важно заниматься сексом
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4 час.
В
Воробей
Думаю, это вот это: &quot;Секс — это не только удовольствие, но и мощная психотерапевтическая практика, в ходе которой стираются «свежие» эмоциональные блоки.&quot;  Правда, не совсем понятно, почему это же не актуально в любом возрасте!
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2 час.

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