Секс — это не только удовольствие, но и мощная психотерапевтическая практика, в ходе которой стираются «свежие» эмоциональные блоки.
Почему женщинам после 40 крайне важно заниматься сексом
Комментарии
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Dmitry Shatalov
Оккультная бредятина.
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17 час.
Виктор Белогорцев
ну и где ответ Почему ???? женщинам после 40 крайне важно заниматься сексом
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4 час.
В
Воробей
Думаю, это вот это: "Секс — это не только удовольствие, но и мощная психотерапевтическая практика, в ходе которой стираются «свежие» эмоциональные блоки." Правда, не совсем понятно, почему это же не актуально в любом возрасте!
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2 час.
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