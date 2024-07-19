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Джейлен Уилсон набрал 33 очка и забросил победный мяч в матче против «Орландо»

Джейлен Уилсон набрал 33 очка и забросил победный мяч в матче против «Орландо»

23-летний форвард стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка, а также исполнил победный лэй-ап в проходе в овертайме (102:100).

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