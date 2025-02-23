Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Перед началом церемонии возложения торжественным маршем около стены прошла рота почётного караула, сообщается на сайте президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии