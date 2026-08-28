Американские подростки 60-80-х на фотографиях Джозефа Сабо

Преподаватель фотографии и искусства в средней школе на Лонг-Айленде в течение 27 лет и более 20 лет в Международном центре фотографии на Манхэттене — Джозеф Сабо (Joseph Szabo) фотографировал американских подростков на протяжении почти 20 лет.