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Американские подростки 60-80-х на фотографиях Джозефа Сабо

Американские подростки 60-80-х на фотографиях Джозефа Сабо

Преподаватель фотографии и искусства в средней школе на Лонг-Айленде в течение 27 лет и более 20 лет в Международном центре фотографии на Манхэттене — Джозеф Сабо (Joseph Szabo) фотографировал американских подростков на протяжении почти 20 лет.

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