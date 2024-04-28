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Загадочные совпадения: разгадка феномена Баадера-Майнхофа

Загадочные совпадения: разгадка феномена Баадера-Майнхофа

Фото:freepik.com Мир полон удивительных феноменов, и один из них – феномен Баадера-Майнхофа. Вам кажется, что вы постоянно встречаете знакомые слова, символы или предметы? Не торопитесь списывать это на мистику – возможно, это просто игра нашего восприятия.

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