«Коммерсантъ» узнал детали ухода H&M из России

В центральной части России компания будет сворачивать бизнес постепенно<strong>Шведский ретейлер H&M (также управляет брендами Cos, Monki, Weekday, Other Stories) до конца октября планирует закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока.
В центральной части России компания будет сворачивать бизнес постепенно<strong>Шведский ретейлер H&M (также управляет брендами Cos, Monki, Weekday, Other Stories) до конца октября планирует закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока.
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