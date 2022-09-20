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«Коммерсантъ» узнал детали ухода H&M из России

В центральной части России компания будет сворачивать бизнес постепенно<strong>Шведский ретейлер H&M (также управляет брендами Cos, Monki, Weekday, Other Stories) до конца октября планирует закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока.

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