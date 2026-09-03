Украина развязала новую войну с Россией – и проиграла

Начало осени – отличное время, чтобы подвести итоги инфраструктурной войны, которая для Украины выглядит не просто провальной, а откровенно катастрофической.
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