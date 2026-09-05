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Рябков: США в украинском урегулировании должны учитывать реалии на земле

Рябков: США в украинском урегулировании должны учитывать реалии на земле

Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС При работе над планом по урегулированию украинского конфликта американской администрации необходимо учитывать текущую ситуацию на фронте, которая демонстрирует ухудшение позиций Киева.

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