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"Пепперони" возглавила топ-10 самых популярных пицц в России

"Пепперони" возглавила топ-10 самых популярных пицц в России

Пицца "Пепперони" в прошлом году вошла в топ-10 самых популярных блюд сервиса Яндекс Еда. Об этом сообщила пресс-служба сервиса, изучившего в честь Всемирного дня пиццы, который отмечается 9 февраля, какие именно виды этого блюда заказывают россияне с доставкой из ресторанов и кафе.

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