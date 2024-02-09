"Пепперони" возглавила топ-10 самых популярных пицц в России

Пицца "Пепперони" в прошлом году вошла в топ-10 самых популярных блюд сервиса Яндекс Еда. Об этом сообщила пресс-служба сервиса, изучившего в честь Всемирного дня пиццы, который отмечается 9 февраля, какие именно виды этого блюда заказывают россияне с доставкой из ресторанов и кафе.