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FiNE NEWS

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Исследование опровергает миф о пользе миндаля при тревоге и депрессии

Цель и методика исследования Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Nutrition, опровергло распространенное мнение о том, что миндаль способствует улучшению психического состояния при тревоге и депрессии.

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