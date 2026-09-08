Премьер Мадьяр: высылкой российских дипломатов Венгрия защищает суверенитет

Высылкой десяти российских дипломатов Венгрия защищает свой суверенитет. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал премьер-министр страны Петер Мадьяр.
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