Сейсмособытий в Японском море после ракетных пусков КНДР не зафиксировано

Сейсмическая активность в Японском море после пусков ракет Северной Кореей не зафиксирована. Об этом сообщил представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.
Популярные статьи
- Противник СВО, актёр Евгений Миронов сам приехал в Донбасс «увидеть все своими глазами»
- Юрий Подоляка: Российские войска ведут методичное уничтожение живой силы и военной техники противника
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии