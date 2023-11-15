Чешский аналитик заподозрил в поведении фон дер Ляйен признаки деменции

Попытки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ускорить вступление Украины в ЕС посредством частых визитов в Киев и убеждение в том, что Евросоюз заставит Россию платить за «свою политику по отношению к Украине» говорят о потере связи с реальностью, заявил чешский экономист, аналитик и публицист Ян Кэмпбелл изданию Parlamentni listy.