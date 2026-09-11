Diesel Crunch Set To Worsen As Refining Capacity Falls Short, Industry Warns The global diesel market - already trading at record prices - is set to further tighten in the coming months and keep fuel prices high, raising the prices of all goods and threatening the inflation targets of the central banks.
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