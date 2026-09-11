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Diesel Crunch Set To Worsen As Refining Capacity Falls Short, Industry Warns

Diesel Crunch Set To Worsen As Refining Capacity Falls Short, Industry Warns

Diesel Crunch Set To Worsen As Refining Capacity Falls Short, Industry Warns The global diesel market - already trading at record prices - is set to further tighten in the coming months and keep fuel prices high, raising the prices of all goods and threatening the inflation targets of the central banks.

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