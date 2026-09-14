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Туристам назвали курорты с морем, где отдых резко упал в цене

Туристам назвали курорты с морем, где отдых резко упал в цене

В августе 2026 года отдых на черноморских курортах России подешевел почти на 20%, тогда как зарубежные направления, особенно Юго-Восточная Азия, Египет и Турция, заметно выросли в цене.

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