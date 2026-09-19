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Мировое обозрение

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Казнь графа Эгмонта: как верный слуга Габсбургов стал государственным изменником

Казнь графа Эгмонта: как верный слуга Габсбургов стал государственным изменником

Утром 5 июня 1568 года на брюссельской площади Гран-Плас обезглавили двух самых известных вельмож Нидерландов — Ламораля Эгмонта и Филиппа де Монморанси, графа Горна.

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