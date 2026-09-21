ХДС Мерца не проходит в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании

ХДС не преодолевает барьер на выборах в Мекленбурге-Передней Померании в ФРГ © РИА Новости / Артем Пряхин Флаги ЕС и Федеративной Республики Германия.
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