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ХДС Мерца не проходит в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании

ХДС Мерца не проходит в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании

ХДС не преодолевает барьер на выборах в Мекленбурге-Передней Померании в ФРГ © РИА Новости / Артем Пряхин Флаги ЕС и Федеративной Республики Германия.

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