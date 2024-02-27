Mash: в Петербурге мужчина преследовал девушку до квартиры и надругался над ней

Sergiy Che

Как то странно звучит.... Напоминает один старинный питерский анекдот - парень пригласил девушку в кино, сходили, потом в кафе - сходили, потом проводил домой и думает: "Надо как-то дело продвигать", достал член и вложил ей в руки. Девочка с диким криком бежит через арку два проходных двора, заворачивает в третий, судорожно нашаривает ключ от домофона, влетает в подъезд, вбегает на 9ый этаж, ищет ключи от квартиры и, вдруг, слышит сзади тяжелое дыхание. Поворачивается, а там этот парень, и говорит: "Девочка, а ты х...й - то мой, отпусти!..."