Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Латентный гомик Стефан Сежурне пытается смягчить  "жесткое послание" Микрона-НедоНаполеона - киберзащита, производств...Сежурне: Париж мо...
  • Леонид Ла Рошель
    Министр сухопутных войск?! А чего не "верховный гей гильдии сантехников-гинекологов"? Может командующий?Министр армии США...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    А задайте вопрос макрону - сколько продержится Франция? Ракеты для макрона давно заряжены и приготовлены. Подготовил ...Экс-агент ЦРУ Бэр...

Mash: в Петербурге мужчина преследовал девушку до квартиры и надругался над ней

Mash: в Петербурге мужчина преследовал девушку до квартиры и надругался над ней

В Петербурге мужчина преследовал девушку до квартиры, а затем надругался над ней. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Как то странно звучит....   Напоминает один старинный питерский анекдот - парень пригласил девушку в кино, сходили, потом в кафе - сходили, потом проводил домой и думает: &quot;Надо как-то дело продвигать&quot;, достал член и вложил ей в руки. Девочка с диким криком бежит через арку два проходных двора, заворачивает в третий, судорожно нашаривает ключ от домофона, влетает в подъезд, вбегает на 9ый этаж, ищет ключи от квартиры и, вдруг, слышит сзади тяжелое дыхание. Поворачивается, а там этот парень, и говорит: &quot;Девочка, а ты х...й - то мой, отпусти!...&quot;
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх