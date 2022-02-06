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На трассе Тюмень-Сургут произошла авария с участием фуры

На трассе Тюмень-Сургут произошла авария с участием фуры

Авария произошла днем в воскресенье. Разбитыми на дороге оказались хэтчбек "ауди" и "Нива Шевроле". Видны значительные повреждения у обеих машин, однако по характеру и местоположению вмятин можно предположить, что столкновение не было лобовым.

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