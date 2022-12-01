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Юрий Лоза: «Инна Маликова ни одного звука не издала на сцене. Но ей заслуженного дали, а мне — нет»

Юрий Лоза: «Инна Маликова ни одного звука не издала на сцене. Но ей заслуженного дали, а мне — нет»

В 2018 году Инна Маликова стала заслуженной артисткой России. Юрий Лоза, который давно мечтает получить почетное звание, не понимает, почему певицу наградили, а его обошли стороной…В 2018 году Инна Маликова стала заслуженной артисткой России.

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