В 2018 году Инна Маликова стала заслуженной артисткой России. Юрий Лоза, который давно мечтает получить почетное звание, не понимает, почему певицу наградили, а его обошли стороной…В 2018 году Инна Маликова стала заслуженной артисткой России.
В 2018 году Инна Маликова стала заслуженной артисткой России. Юрий Лоза, который давно мечтает получить почетное звание, не понимает, почему певицу наградили, а его обошли стороной…В 2018 году Инна Маликова стала заслуженной артисткой России.
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