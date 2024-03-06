Путин раскрыл ахиллесову пяту российского АПК: проблема в семенах

Президент Путин назвал зависимость от зарубежной селекции в АПК ахиллесовой пятой. На встрече с представителями агропромышленного комплекса на Ставрополье глава государства отметил, что нужно решить, сколько завозить импорта, чтобы не снизился урожай.
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