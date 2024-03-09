Обозреватель Тата: Украину ждет «октябрьский сюрприз», перед выборами в США ее разделят на куски

Журналист и обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата сообщил о том, что перед американскими выборами в конфликте на Украине будет поставлена жирная точка, осенью ее просто «распилят» на части и регионы.
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