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Россия разобралась с 5 колонной в Москве – на этот раз досталось ЦРУ. Подробности очередного скандала

Россия разобралась с 5 колонной в Москве – на этот раз досталось ЦРУ. Подробности очередного скандала

С удовлетворением узнал, что из Москвы в статусе "persona non grata" высылают двух американских дипломатов – первого секретаря Дж.

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Комментарии
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НЛ
Николай Лежнин
Наши сидят в посольстве, не высовываются за 200 метров. Эти умудряются с чемоданами денег бегать по всей России. Замотать колючей проволокой, создать похожие условия, заблокировать счета.
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Андрей Павлов
А давайте выразим &quot;серьезную озабоченность&quot;?
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Александр Ткаченко
Твои слова да богу в уши.
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