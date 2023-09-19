Россия разобралась с 5 колонной в Москве – на этот раз досталось ЦРУ. Подробности очередного скандала
С удовлетворением узнал, что из Москвы в статусе "persona non grata" высылают двух американских дипломатов – первого секретаря Дж.
Комментарии
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Наши сидят в посольстве, не высовываются за 200 метров. Эти умудряются с чемоданами денег бегать по всей России. Замотать колючей проволокой, создать похожие условия, заблокировать счета.
А давайте выразим "серьезную озабоченность"?
Твои слова да богу в уши.
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