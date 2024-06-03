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Адмирал Касатонов: ракетный комплекс США "Тифон" на Балтике создает угрозу ВМФ России

Адмирал Касатонов: ракетный комплекс США "Тифон" на Балтике создает угрозу ВМФ России

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Касатонов заявил, что размещение на острове Борнхольм в Балтийском море американского ракетного комплекса "Тифон" с крылатыми ракетами "Томагавк" создает угрозу силам и объектам Балтийского и Северного флотов.

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