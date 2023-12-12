Путин странной фразой про Украину объяснил, что ждет всех оборзевших

Сергей Ипатов

" А если русские откажутся, то «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины". А если откажутся США принять условия России сейчас, то они будут иметь дело с мощнейшей силой России, опирающейся на обновлённую мощь все мира за пределами обанкротившихся и съежившихся стран Запада, многие из которых бросят в одиночестве США и примкнут к России, и произойдёт это куда быстрее, чем можно было бы подумать