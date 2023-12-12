Главная новость недели и ее последствия Путин. С главным на прошедшей неделе определились, а все остальное шло так, как и должно.
Путин странной фразой про Украину объяснил, что ждет всех оборзевших
Комментарии
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Ирина
Смерть фашистским укропидорам!!!
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8 час.
bianka Белая
" И храбрая королевская охрана смело бросилась наутёк..."🤣
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7 час.
Сергей Ипатов
" А если русские откажутся, то «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины". А если откажутся США принять условия России сейчас, то они будут иметь дело с мощнейшей силой России, опирающейся на обновлённую мощь все мира за пределами обанкротившихся и съежившихся стран Запада, многие из которых бросят в одиночестве США и примкнут к России, и произойдёт это куда быстрее, чем можно было бы подумать
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6 час.
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