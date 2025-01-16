США готовятся к созданию суперкомпьютера нового поколения с 10 Пбайт RAM Супер...

США готовятся к созданию суперкомпьютера нового поколения с 10 Пбайт RAMСуперкомпьютеру Crossroads (ATS-3), расположенному в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL) Министерства энергетики США (DoE), не так уж много лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)