США готовятся к созданию суперкомпьютера нового поколения с 10 Пбайт RAM Супер...

США готовятся к созданию суперкомпьютера нового поколения с 10 Пбайт RAMСуперкомпьютеру Crossroads (ATS-3), расположенному в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL) Министерства энергетики США (DoE), не так уж много лет.