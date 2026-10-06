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МОСИНФОРМ

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Слет казачьих кадетских классов «Казачья смена» завершился в столице

Слет казачьих кадетских классов «Казачья смена» завершился в столице

C 2 по 3 октября 2026 годя прошел Слет казачьих кадетских классов «Казачья смена». В мероприятии приняли участие 90 учащихся казачьих кадетских классов города Москвы, педагоги, представители казачьих обществ и Русской Православной Церкви.

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