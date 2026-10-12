Саудовская Аравия: власти на короткое время выпустили раннее чрезвычайное предупреждение, призывая граждан сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место в Абхе, провинция Асир, рано утром, а затем отменить его к 02:42 (23:42 по Гринвичу, 11 октября).
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