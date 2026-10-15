Министр здравоохранения Анаит Аванесян на брифинге в правительстве заявила, что государство полностью покрывает расходы на лечение и госпитализацию Ани Аветисян, раненной азербайджанским военным 1 октября в селе Шаки Сюникской области.
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