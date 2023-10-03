В Петербурге парочке грозит до пяти лет колонии за кражу розовых кустов

Из похищенных цветов они делали букеты и продавали на сайте бесплатных объявлений. 49-летняя жительница Свердловской области и 35-летний петербуржец обвиняются в краже группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.
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