Интерес к доставке товаров курьерами в России начал падать

По итогам первой половины 2026 года объем рынка курьерских услуг в России вырос на 8,8 процента, до 37 миллиарда рублей, хотя в 2025 году за тот же период показатель увеличился на 33,4 процента, а в 2024-м — на 38,9 процента.
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