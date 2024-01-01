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Анисимова после первой победы в Окленде: «Утром проснулась и почувствовала ужасный спазм в мышцах плеча. Думала, что не смогу сыграть»

Американка провела и выиграла первый матч за восемь месяцев. В прошлом году она брала перерыв в карьере, чтобы позаботиться о психическом здоровье.

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